Ole Sein: TalTechi valed ajavad harja punaseks

Mind võiks süüdistada pühas lihtsameelsuses, kui arvaksin, et põhjenduse koostajad tõttaksid endale nüüd avalikult tuhka pähe raputama, kuid mõningast professionaalset häbitunnet võiks neilt ikkagi oodata. Lood on aga hoopis vastupidi: TalTechi teadlased on avalikult oma eksimusi või valesid õigustanud ja korranud selgitust, milles väidetakse, et kokkuvõtvalt on uuringu autorid seisukohal uuringu järelduste korrektsuses ning uuringus rakendatud lähteandmed on põhjendatud (Postimees, 13.02).