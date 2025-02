Lidl avab Tartus uue kaupluse

Tartu Kesklinna Lidlit kaunistab eriline arhitektuuriline lahendus «Puuluup», mille autoriks on arhitektuuribüroo Kauss. Kauplusse pääseb lihtsasti ühistranspordi, auto või jalgrattaga. Hoone juurde kuulub parkla 104 laia parkimiskohaga, millest kolm parkimiskohta on mõeldud liikumispuudega inimestele, kaks parkimiskohta on peredele. Samuti on ratturitele turvaliseks parkimiseks ette nähtud jalgrattakohad. Elektriautode laadimiseks on olemas kaks laadimiskohta.