Transpordiamet ei nõustu riigikontrolli kriitikaga nende esinduste kohta

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk teatas, et tema juhitud amet ei nõustu riigikontrolli kriitikaga. Tema sõnul on nad vähendanud töötajate arvu ja sulgenud kolm esindust, kuid ameti loomise mõjude hindamise on teinud keeruliseks tõsiasi, et neile ei antud ühinemisel numbrilisi eesmärke.