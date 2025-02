Riigikontroll: transpordiamet peaks püksirihma pingutama

Hinnata, kas transpordiameti loomisega on avalike teenuste kvaliteet paranenud või mitte, on raske, sest võrreldavad andmed puuduvad. Audit näitas, et ei amet ise ega valdkonda juhtiv kliimaministeerium pole uue ameti loomise õppetundide ega tulemuste vastu huvi tundnud ning transpordi ja liikuvuse valdkonna juhtimine on jätkuvalt killustunud.