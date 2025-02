Ehitusfirma: erinevate seaduste tõttu võib jääda mulje, et Eestis on kehvemad hooned kui Lätis

Mapri Eesti tegevjuht Tarmo Roos räägib, et Eestis on juba aastaid kohustuslik kõik uued hooned ehitada A-klassi energiaklassiga. See tähendab, et majad peavad olema võimalikult energiasäästlikud. «Seda nõudsid kliendid juba enne, kui see seadusesse jõudis,» sõnab Roos.

Lätis on süsteem natuke erinev – eri tüüpi hoonetes on erinevad nõuded. Klassid on laiemad ning A-energiaklaasis on seetõttu ka hooned, mis oleksid Eestis B või C-energiaklassiga. Samas on Lätis ka A+ energiaklass, kus on väga energiatõhusad hooned. «Seepärast on Baltikumis segane olukord. Kui keegi räägib A-klassi energiahoonest, siis tegelikult peaks rääkima mingitest muudest arvulistest näitajatest, et teema oleks üheliselt mõistetavam,» räägib ta.