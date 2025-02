Veel üks: Soome kütusefirma koondab töökohti

Ettevõtte eesmärk on kokku hoida ligikaudu 65 miljonit eurot.

«Meie finantstulemused on nõrgad ega ole jätkusuutlikul tasemel. Peame viivitamatult tegutsema ja oma ettevõtte erinevad osad uuesti läbi vaatama,» ütles Neste tegevjuht Heikki Malinen teate vahendusel.

Yle uudisteportaalist selgub , et 2023. aasta majandusaasta aruande põhjal andis Neste Soomes tööd umbes 4000 inimesele. Eelmisel aastal koondas ettevõte Soomes 320 töökohta. Neste teatel puudutavad seekordsed läbirääkimised aga naftatoodete ja taastuvate toodete ärivaldkondi.

Neste tegevjuht Heikki Malinen ütles pressiteates, et ettevõtte majandustulemused on nõrgad ning seetõttu on ka aktsiahind pärast tulemuste avaldamist langenud umbes 11 protsenti.