Neste koondab töötajaid

Soome firma Neste Oyj pressiesindaja kinnitas Postimehele, et väljaspool Soomet on plaanis koondada 50–100 inimest. Ta rõhutas, et see on esialgne hinnang. Samuti pole selge, kui palju konkreetsetes riikides inimesi koondatakse. See selgub 2024. aasta kevadel.