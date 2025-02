Ettepaneku kohaselt võiks põhitoiduainete käibemaks langeda 10 protsendini. Praegu kehtib toidule tavapärane käibemaks, mis on 22 protsenti. Juulis tõuseb käibemaks veel kaks protsenti. Peaminister Kristen Michal on varem teatanud, et see tõus on ajutine ning kestab kuni 2027. aastani.