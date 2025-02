Rimi kutsub valitsust üles langetama toiduainete käibemaksu

Eestis moodustab toit leibkondade tarbimiskuludest keskmiselt neljandiku. Samal ajal on Eesti üks neljast Euroopa Liidu riigist, kus puudub toidule tervikuna või põhitoiduainetele käibemaksuerand. Rimi kutsub riiki üles langetama põhitoiduainete käibemaksu vähemalt 10 protsendi tasemele, et aidata leevendada majapidamiste rahalist koormust, tagada kvaliteetse ja tervisliku toidu kättesaadavus kõigile elanikele ning toetada Eesti tootjaid.

Viimaste aastate kiire inflatsioon on muutnud igapäevased kulutused suurele osale Eesti inimestest koormavaks. Toit moodustab leibkondade kuludest järjest suurema osa, mis tähendab, et maksumuudatused mõjutavad otseselt inimeste toidulauda. Tänavu suvel tõuseb käibemaks 24 protsendini, mis suurendab veelgi survet tarbijatele. Samal ajal on mitmed Euroopa riigid otsustanud langetada põhitoiduainete maksumäärasid, näiteks. Prantsusmaal, Saksamaal, Poolas ja Portugalis on põhitoiduainete maksumäär alla 10 protsendi, Rootsis 12 protsenti ja Soomes 14 protsenti.