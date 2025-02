Telia loobub pahameele tekitanud pakettide muutmisest

«Tunnistame, et eksisime oma esialgse lähenemisega ja palume tekkinud olukorra pärast vabandust. Oleme oma kliente hoolikalt kuulanud ning otsustanud esialgse plaani tühistada ja prooviperioodi kiiruseid ise mitte aktiveerida. Kõik kliendid saavad jätkata oma koduinterneti kasutamist senistel tingimustel,» ütles Telia Eesti tegevjuhi kohusetäitja Andre Visse.

Postimees kirjutas paar nädalat tagasi, et Telia algatas kampaania, mille raames muudetakse inimeste koduinterneti pakette. Kampaanias osalevad kliendid saavad kasutada kiiremat interneti, kuid nende kuutasu tõuseb kahe nädala pärast. Kui klient soovib paketimuutust vältida, peab ta sellest Teliale ise teada andma. Selline pakkumine ajas harja punaseks mitmetel Telia klientidel.

Uus pakkumine samade kiiruste osas: pool aastat kiiremat koduinternetti lisatasuta

Selleks, et tekkinud pahameelt leevendada, pakub Telia oma optikavõrgu klientidele võimalust kasutada vähemalt kaks korda kiiremat internetiühendust kuue kuu jooksul ilma lisatasuta. See tähendab näiteks, et 20 Mbit/s ühenduse kliendid saavad selle pakkumisega liitudes kasutada olemasoleva hinnaga 50 Mbit/s kiirust ning 100 Mbit/s ühenduse kliendid omakorda 200 Mbit/s ühendust.