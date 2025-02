Miljonihanke tagamaad: miks eelistas Eesti Türgi soomukeid?

Soome kaitsetööstusettevõte Patria teatas nädala alguses, et sõlmis lepingu Saksamaaga, millega müüakse Bundeswehrile 300 Patria 6x6 soomustransportööri. See tehing viitab aga sellele, et Saksamaa on valmis Patria soomustransportööridega asendama senise Fuchs-soomukite pargi ja see omakorda tähendab tulevikus Patriale juba miljardite eurode suurust tehingut.