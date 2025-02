Ajalooline tehing: väike Soome uuendab Bundeswehri soomukipargi

Soome kaitsetööstusettevõte Patria sõlmib Saksamaaga tehingu, millega müüakse Bundeswehrile 300 Patria 6x6 soomustransportööri. See tehing viitab aga sellele, et Saksamaa on valmis Patria soomustransportööridega asendama senise Fuchs-soomukite pargi ja tähendab tulevikus Patriale miljardite eurode suurust tehingut.