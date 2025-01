Eesti suurima spordikaubaketi omanikud läksid tülli

Sportland International Groupile kuuluvad Eestis nii Sportlandi kui Sports Directi poed, eestlastest asutajate Are Altraja ja Anti Kalle kõrval on selle omanik 5,5 miljardi naelase aastakäibega Londoni börsifirma Frasers Group, endise nimega Sports Direct International.

Sportlandi vähemusaktsionär H&F OÜ edastas Postimehele kommentaari, kus märkis, et Harju maakohus rahuldas 3. jaanuaril hagi asjas, milles H&F OÜ palus tuvastada Sportland International Group ASi (SIG) aktsionäride 29.07.2024 otsuse tühisus. Hagiga soovis SIG aktsionär OÜ H&F selgust nõukogu koosseisu volituste ja korrektse volituste algustähtaja osas. Tegu on juriidilise küsimusega, mis ei mõjuta Sportlandi kui Baltimaade juhtiva spordikaupade keti ning tipp- ja harrastusspordi toetaja igapäevategevust.

«Ühtlasi on meil soov teha enamusaktsionäri Frasers Groupiga konstruktiivset koostööd, et ühiselt tugevdada Baltimaade juhtiva spordikaupade keti positsiooni ning luua väärtust kõigile aktsionäridele,» lisati kommentaaris juurde.

Sportland International Groupi 2023. aasta majandusaasta aruandest on näha, et tunamullune müügitulu oli firmal 176,09 miljonit eurot ning kasum 6,6 miljonit eurot. Samas on näha, et 2022. aastal oli müügitulu 164,8 miljonit eurot ning kasum 11,1 miljonit eurot.