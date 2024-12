Sportland kutsus tegevjuhi ametist tagasi

Sportlandi üks asutajaid Are Altraja tänas tegevjuhti tehtud töö eest ja selgitas, et nad muutsid Sportlandi juhtkonnas vastutusvaldkondi, et edukalt regiooni jaekaubanduses pikalt kestnud langusest välja tulla ning olla valmis majanduse taastumiseks.

Juunis Sportlandi veebilehel avaldatud artiklis sõnas Kask, et ta usaldab juhina enda meeskonda ning on kannatlik. «Kui varem olin väga kärsitu ja tahtsin kõike kohe, siis nüüd on mul rohkem kannatust, aga põhimõtted on samad. Uues kohas alustades vaatan esialgu ettevõttesse sisse, teen järeldused, koostan plaani muudatusteks ja kogun enda ümber meeskonna, kellega need ellu viia,» selgitas ta.