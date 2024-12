«Tänase seisuga on 2024. aasta keskmine börsihind 87,37 eurot megavatt-tunnist, 2023. aastal 90,78 eurot megavatt-tunnist. Tänu uutele taastuvelektri tootmisseadmetele on vähenenud ka elektri börsihind. Kui 2023. aasta alguses oli Eestis ca 337 megavatti tuuleparke ning ca 510 megavatti päikeseparke, siis 2024. aasta lõpuks on meil tuuleparke 700 megavatti ja päikeseparke 1100 megavatti. See on võimaldanud madalamat hinda juba 2024. aastal ning surub hinda alla ka 2025. aastal,» selgitas minister.