Eesti Energia tütarfirma juht hinnatõusust: kehtivate pakettide tasu ei muutu

«Me ei ole fikseeritud elektripakettide hinda lepinguperioodi vältel kunagi ühepoolselt muutnud. Me ei teinud seda energiakriisis ega tee seda ka nüüd," toonitas Toss-Kaasik pressiteates.

Ta lisas, et uute elektrilepingute sõlmimisel lähtub ettevõte parasjagu kehtivast elektri turuhinnast, mis on tavapärane hinnastamispraktika. Kui fikseeritud hinnaga leping on juba sõlmitud, kehtib selle hind kliendi jaoks lepinguperioodi lõpuni.