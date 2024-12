Enefit Poweri juht: Eesti juhitavad elektrijaamad on valmis töötama

Enefit Poweri võimsused asuvad kahes kohas - Auveres ja Balti elektrijaamas.

«Kuna nõudlus on madal - inimesed on puhkusel, ka tööstuslikud protsessid seisavad -, siis ei ole näha, et hinnad läheksid lähipäevil kõrgeks,» ütles Karp.

«Enefit Power on pikka aega kõikide jaamadega valmis kogu aeg reageerima. Me oleme valmis ka selleks, et kogu jaanuari-veebruari on meie jaamad töös,» sõnas Karp.

Karp rõhutas, et Enefit Poweri plokid võetakse turule börsireeglitele vastavalt. «Kui need seal vastu võetakse, siis me saame elektrit toota. Kui börsil meie jaamu vastu ei võeta, siis need plokid seisavad,» sõnas Karp.

Postimees kirjutas, et Soome keskkonna- ja kliimaminister Kai Mykkänen sõnul Eesti-Soome vahelise EstLink 2 kahjustus ei avalda tõenäoliselt lähiajal elektri hinnale märkimisväärset mõju. Ka Eleringi kommunikatsioonispetsialist kinnitas Postimehele, et taastuvenergia rohketel päevadel ei pruugi kahjustada saanud EstLink 2 meie elektrile olulist hinnamõju olla. Samas märkis ta, et hinnamõju hakkab ilmnema pigem olukordades, kus taastuvelektrit ei ole piisavalt ning sellisel juhul sõltub hind Baltimaade gaasielektrijaamadest ja Eesti põlevkivijaamadest, kuna Põhjamaadest on elektri impordi võimekus 650 MW väiksem.