Elering: hinnamõju sõltub taastuvenergia kättesaadavusest

Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer kommenteeris Postimehele, et hinnamõju hakkab ilmnema pigem olukordades, kus taastuvelektrit ei ole piisavalt ning sellisel juhul sõltub hind Baltimaade gaasielektrijaamadest ja Eesti põlevkivijaamadest, kuna Põhjamaadest on elektri impordi võimekus 650 MW väiksem.

«Käesoleva aasta esimese poole kogemusest lähtudes võib eeldada, et hind on mõnevõrra kõrgem kui Põhjamaades, samas tipukoormuse hetkedel võib isegi olla Põhjamaadest madalam, kuna suurte tippude korral on tekkinud defitsiit ka Soomes ja elekter on liikunud hoopis meilt Soome suunas,» märkis Klemmer.