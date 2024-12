Soome tahab pensionidele pidurit tõmmata

Kõige suurem vaidlus käib teadaolevalt uue automaatse tasakaalustamissüsteemi loomise üle. Siiani on olnud nii, et lubatud pensionid tuleb välja maksta ja kui raha puudu jääb, tõstetakse pensionimakseid. Tööandjatele on see suur kulu ja nüüd arutatakse, kas ka pensioni suurus ise võiks olla paindlik. Pensioni vähendada ei saa, aga muuta saab pensionide indekseerimist. Kavas on välja töötada automaatne süsteem, et kui pensionide väljamaksmiseks raha napib, siis ei tuleks raha juurde mitte ainult pensionimaksete suurendamisest, vaid ka pensionitõusu indeks väheneks automaatselt. See tähendab, et pensioni ostuvõime väheneks.