Poliitikud plaanivad pensioniarvutust muuta

«Rahvastik vananeb. Ma arvan, et me peame hakkama tegema päriselt neid struktuurseid muutusi, pensioniindeksit üle vaatama, palju teisi indekseid üle vaatama. Sotsiaaltoetuste pealt tegema absoluutselt oluliselt teistsuguseid struktuurseid muutusi kui see, et me nipet-näpet kuskilt kärbime. Me kärbime täna küll natukene tagasi, aga varem või hiljem oleme me täpselt samasuguse probleemi ees, sest meie sotsiaalkulud kasvavad väga kiiresti ja meie maksutulu ei tule järgi. Meie noorem põlvkond ei jõua lihtsalt seda kõike kinni maksta,» rääkis Eesti 200 juht ja haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sel nädalal «Terevisioonis».