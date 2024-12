Konjunktuuriinstituudi juht: Eestis ei ole praegu suuri pankrotte, ettevõtted ise loobuvad

«Me ei näe majanduse madalseisust täna väljapääsu. Peamine probleem on, et ettevõtete tootlikkus on langenud, mahud kas langevad või kiratsevad,» ütles konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp. «Vanamoodi edasi ei saa, siin tuleb käiku vahetada.» Tema sõnul ei ole ettevõtjate riskide võtmise valmidus enam varasemal tasemel, stiimulid investeeringuteks on oluliselt langenud. Maksutõusud süvendavad seda olukorda veelgi. Raudsepp märkis, et omalaadset tõehetke võib oodata 2026. aasta suvel, mil maksutõusude mõju on juba täies mahus avaldunud ja ka selle tulemused mõõdetavateks saanud. «Eestis ei ole praegu suuri pankrotte, ettevõtted ise loobuvad. Meie kõrgete kuludega ei saa toota madala lisandväärtusega toodangut,» selgitas Raudsepp. Ta lisas, et ka tarbimismaksude kiire tõus on suur probleem. «Me ei saa oma majandust niimoodi elavdada,» tõdes Raudsepp.