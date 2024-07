Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp rääkis teisipäeval värsket majanduse olukorra ülevaadet ja prognoosi tutvustades, et Eesti majanduse olukord on halb, kuid suund on paranemise poole. Värske majandusministri Erkki Keldo sõnul on kiire hinnakasvu periood möödas ja inimeste ostujõud paraneb.