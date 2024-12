Galerii Ott Lepland ja Birgit Sarrap esinesid T1 jõululaadal

Muusikalise poole eest hoolitsesid The Swingers, Birgit Sarrap ja Ott Lepland. Samuti toimus laste jõululaat «Leia kaisukarule uus sõber» ning Grillfest korraldas Eesti verivorsti peo. Jõululaada puhul sõitis Lasnamäe ja T1 vahel tasuta eribuss, teatas T1.

Postimees kirjutas eelmisel aastal, et T1 on uue omaniku OÜ Lintgeni käe all kasumisse jõudnud. Keskuse varasem omanik Tallinna Moekombinaat OÜ, mis oli tuntud kinnisvaraarendaja Pro Kapitali tütarfirma, läks pankrotti.