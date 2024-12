Õlletootjad: Eestis on alkoholiaktsiis võrreldes enamiku Euroopaga endiselt kõrge

Hiljuti meedias kõlanud väide, et 2016. aastal laekus aktsiisitulu sama palju kui praegu, vastab tõele, aga oluline on tähele panna, et 2016. aastal oli õlleaktsiis oluliselt madalam kui täna. Kui täna laekub kõrgema aktsiisi puhul sama palju aktsiisitulu, ütleb lihtne loogika, et ostetud kogused on vähenenud. Kui aga tarbimine on võrreldes 2016. aastaga mõnevõrra kasvanud (10,2 liitrit vs 10,9 liitrit absoluutalkoholi), saame järeldada, et ilmselt oleme kaotanud Soome turistid ja kasvanud on välismaalt, eelkõige Lätist, toodud alkoholi või salaalkoholi osakaal. Samuti näitavad Eesti Konjaktuurinstituudi andmed selgelt, et kehv majanduslik olukord ja kõrge aktsiisimäär suurendab salaalkoholi kasvu.