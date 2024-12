«Eesmärgiks on, et riik ei kaotaks tulusid piirikaubanduse ega salaturu võimaliku kasvu tõttu,» ütles rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann pressiteates.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Andrei Korobeiniku sõnul võib piirikaubanduse mõju maksulaekumisele olla valitsuse poolt alahinnatud. «Isegi tagasihoidlikumalt tõstetud aktsiisimäärad võivad viia selleni, et Eestis müüdav alkohol muutub naaberriikidega võrreldes märgatavalt kallimaks. Sellises olukorras pole välistatud, et koalitsiooni alkoholipoliitika suurimaks kasusaajaks osutub hoopis Läti. See tähendaks Eestile mitte ainult maksutulude vähenemist, vaid ka majanduslikke ja sotsiaalseid tagasilööke,» rõhutas Korobeinik.