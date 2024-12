Kuidas anda töötajatele tagasisidet nii, et sellest ka mingit kasu oleks?

Ei saa ka unustada, et inimesed suudavad tagasisidet parimal viisil ära kasutada siis, kui nad sellega ka päriselt nõustuvad. See on aga saavutatav vaid juhul, kui tagasisideprotsessis on võtmeroll mängida just töötajal endal – tema on see, kes peab hiljuti toimunu läbi mõtlema ja jõudma järeldusele, mis on hästi ja mis halvasti. Juht on seejuures küll sparringupartneriks ja moderaatoriks, aga põhiline analüüs peab alati tuleb töötaja enda poolt.

Kui juht teeb ainult oma soolot ja räägib kõik ise ette, siis jõuab sellest reaalsuses kohale 5-10 protsenti. Kui inimene jõuab aga probleemide ja lahendusteni ise, on ta palju tõenäolisemalt motiveeritud ka murekohtasid paikama. Sõltuvalt töötajast peab juht suutma tagasisideprotsessis võtma erineva rolli, olles kogenud töötaja jaoks coach, kes aitab olukorrad läbi analüüsida, olles samas noorema töötaja jaoks mentor, kas suunab mõtteprotsessi ja arutelu õigesse ritta.

Negatiivse tagasiside andmist ei tasu kunagi vältida

Siiski on mõnikord vältimatu, et kogu tagasisideprotsessi ei saa kanda töötaja ise ning üht-teist tuleb lauda tuua ka juhil. Enam kui tihti on see seotud millegi tugevalt negatiivsega, mida pole töötaja ise märganud või mida pole lihtsalt soovitud märgata. Kui paljudel juhtudel võiks tunduda kõige lihtsam üritada halba maskeerida ja ebamugavat vestlust mitte pidada, on see midagi, millest tasuks hoiduda.