Siiski tuleb meeles pidada, et vestlused ei tohi muutuda koormavaks ega piinavaks. Kui keegi ei soovi pidevalt vestelda, siis ei tasu seda ka teha.

Tagasisidest pole kasu, kui inimene kaasa ei mõtle

Vahet pole, kas anda tagasisidet kord aastas või iga päev, kui see inimesele kohale ei jõua, siis pole sellest ka kasu. Ja kui juht räägib inimesega alles siis, kui midagi on lootusetult valesti või jagab oma arvamust mõtlemata läbi, mida ta sellega saavutada tahab, on tagasiside kasutu.

Inimesed suudavad tagasisidet ära kasutada siis, kui nad sellega ka nõustuvad. See on aga saavutatav, kui tagasisideprotsessis on võtmeroll just töötajal endal – tema peab hiljuti toimunu läbi mõtlema ja jõudma järeldusele, mis on hästi ja mis halvasti. Juht on küll sparringupartneriks ja moderaatoriks, aga põhiline analüüs peab tulema töötajalt.​

Negatiivset tagasisidet ei tasu vältida

Negatiivset tagasisidet on küll sama ebameeldiv anda kui seda saada, kuid see on hädavajalik. Pole haruldane, et juhid negatiivset tagasisidet väldivad, kuna kardetakse, et see haavab töötaja motivatsiooni või isiklikke suhteid.

Lõpuks on probleemidega tegelemine midagi, mida ei saa vältida. Seetõttu ei tohiks negatiivset tagasisidet peita ümber nurga kommentaaride ja läbi lillede lähenemise taha. Tuleb ausalt, selgelt ja otsekoheselt rääkida.

Isegi kui midagi on läinud totaalselt valesti ka töötaja laiskuse või lohakuse tõttu, ei tohiks töötajat maha teha, vaid pigem aidata tal mõista, kuidas ta saaks oma sooritust parandada. Oluline on, et ka negatiivse tooniga vestluse lõpuks tunneks töötaja, et jutuajamine oli arendav ja kasulik.

Kui toast lahkutakse aga rusikas taskus, on juht põrunud ning on ilmselge, et tagasisidet ei suudetud anda viisil, mis lubaks sel päriselt kohale jõuda.