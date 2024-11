Ekspert: Eesti finantssektor on 100 protsenti ülereguleeritud

«Väita, et kogu meie äri on ülereguleeritud, oleks üle võlli, aga finantssektor on seda 100 protsenti. Maksimaalselt karmid seadused, palju norimist, reguleerijad sukelduvad sügavalt detailidesse,» sõnas Vare.

Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et Tallinna halduskohus otsustas esmaspäeval, et finantsinspektsioonil oli õigus avaldada hoiatusteade Mari-Liis Michelsonile, kuna ta andis eraisikutele laenu ilma vastava tegevusloata.

Michelson otsustas hakata oma kodulehe vahendusel pakkuma eraisikutele väikelaene. Kuigi krediidiandjate ja -vahendajate seadus (KAVS) sätestab, et krediidiandjana tegutsemiseks peab olema tegevusluba, lähtus Michelson enda sõnul FI kodulehel olevast selgitusest, et tegevusluba on vaja vaid juhul, kui laenuandmine on peamine majandustegevus. Michelsonil polnud plaanis laenuiäri põhitegevuseks muuta. Ühtekokku teenis ta laenutegevusega 400 eurot intressitulu.