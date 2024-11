Michelson otsustas hakata oma kodulehe vahendusel pakkuma eraisikutele väikelaene. Kuigi krediidiandjate ja -vahendajate seadus (KAVS) sätestab, et krediidiandjana tegutsemiseks peab olema tegevusluba, lähtus Michelson enda sõnul FI kodulehel olevast selgitusest, et tegevusluba on vaja vaid juhul, kui laenuandmine on peamine majandustegevus. Michelsonil polnud plaanis laenuiäri põhitegevuseks muuta. Ühtekokku teenis ta laenutegevusega 400 eurot intressitulu.