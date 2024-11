ELISA KESKASTMEJUHT Kui töötajat tervitab puhkuselt naastes töömägi, siis peitub viga just seal

Ühise oskustepagasi ja teiste töötajate vastutusala mõistmise loomine on midagi, millele tuleks mõelda juba iga töösuhte või projekti algushetkedel. Mitte siis, kui kellelgi on homme kuuajaline eemalolek algamas. Niisamuti tuleb meeles pidada, et oma töötajate töökoormus tuleb seada selliselt, et kõik inimesed ei töötaks pidevalt 110-protsendise koormusega, vaid et nende laual oleks ruumi ka vajadusel puhkusele läinud töötaja ülesanded ja kohustused enda kanda võtta. Või teha seda näiteks juhul, kui keegi ootamatult haigestub.

Juhi kohustus on ka tagada, et puhkusele minev töötaja annab oma asjad üle nii, et keegi need päriselt üle võtta suudab. Suures plaanis tähendab see, et paigas peaks olema protsessid ja reeglid, kuidas tööülesanded ajutiselt kellelegi üle anda ja vältida tuleks olukordasid, kus keegi tuleb esmaspäeval tööle ja saab siis teada, et kolleeg on kaheks nädalaks puhkusele läinud ja nüüd tuleb teda asendama hakata.

See on teema, kus ühteaegu suurt rolli mängivad juhi organiseerimisoskus, suutlikkus ehitada tiimis ühtse vastutuse tunnet ning oskus valida meeskonda õiged inimesed. Kui need kolm aspekti harmoonias töötavad, võib üsnagi kindel olla, et töötajad ka päriselt puhata saavad. Kui aga ükski neist tugitaladest kõigub, võib olla üsnagi kindel, et iga puhkus kujuneb lõpuks töötajale stressirikkamaks kui see, et oldaks lihtsalt tööd tehtud.