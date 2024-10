Minister Keldo tahab juba uuel aastal Eestisse rohkem välistööjõudu lubada

Oktoobri alguses väljahõigatud plaan ootab veel valitsuskabinetis sirgeks vaidlemist, kuid majandusminister Erkki Keldo sõnul on need pigem arutelud väikeste detailide üle. «Tahame hiljemalt selle aasta sees otsuse ära teha, et järgmisel aastal oleks võimalik seda kvooti üht- või teistpidi rakendada,» ütles ta.