Nordica ostuhuviline: osalen kõiges võimalikus

«Ma lihtsalt ei saa teisiti, osalen kõiges võimalikus. Kui kuulen heast ideest, on mul raske sellest mõttest lahti lasta,» selgitab Thuesen.

Postimees kirjutas teisipäeval, et taristuminster Vladimir Sveti sõnul on Thuesenil Nordica ostmise vastu huvi. Taani ärimehel on kaheprotsendiline osalus Läti rahvuslikus lennufirmas Air Baltic.