Nordica nõukogu esimees firma kahjumist: häirekell käivitus maikuus

«Viimastel kuudel on Nordica majanduslik olukord järsult halvenenud ning ettevõtte tulud on osutunud oodatust oluliselt väiksemaks. Kulud ületavad märkimisväärselt tulusid,» lausus Nordic Aviation Groupi nõukogu esimees David O'Brock. Ta lisas, et maikuu on turismi kõrgaeg ja ettevõtte oleks sellel ajal võinud teenida kasumit, kuid selle asemel kahjum süvenes. «See käivatas häirekella,» ütles ta.

Nordica oli kahjumis juba tänavu esimeses kvartalis. See oli O'Brocki sõnul ootuspärane, kuna aasta alguses on lennunduses madalhooaeg.

Esialgsetel andmetel oli Nordic Aviation Groupi ehk Nordica ja XFly konsolideeritud kuue kuu koondkäive 54,9 miljonit eurot ja kahjum 7,2 miljonit eurot. Lennufirma puhaskasum oli eelmisel aastal 1,51 miljonit eurot.

«Olukord lennundusturul on väga keeruline - hilinenud on liisitavad lennukid, millega Nordica pidi kliente teenindama, puudu on nii töötajatest kui tehnikast, lennukite hooldusajad on pikenenud, kasvanud on kõigi sisendite kulud. Kõik need asjaolud kokku on viinud Nordica majandustegevuse kahjumisse,» ütles O'Brock.

O'Brocki sõnul oli olukord Nordicas murettekitav juba kaks aastat tagasi, kui ta tema Nõukogu esimehe kohale asus. «Ettevõttel oli ainus üks klient,» lausus O'Brock, ning lisas, et ta mõistis, et tegemist on riskantse olukorraga.