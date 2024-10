Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht: riiki ei huvita jäätmete ringlusse võtmine

Sortimine on Eestis saanud juba päris hea hoo sisse, inimesed said väga kiiresti selgeks koduste biojäätmete muudest jäätmetest eraldamise – biojäätmetest gaasi tootev tehas töötab täistuuridel! Näeme, et kui anda võimalus ja natuke ka tagant sundida, on sortimine võimetekohane. Kodumajapidamistes peame suutma sortida jäätmeid minimaalselt neljaks: bio-, paberi/papi-, pakendi- ja segaolmejäätmed. Riigi asi on öelda: sortimine on kohustuslik ja kes ei sordi, maksab näiteks 10kordse äraveo hinna võrreldes liigiti kogutud jäätmetega. Nagu see on Taanis. Eesmärk on, et suurtes sortimistehastes oleks võimalikult hea tulemus materjalide jagamisel ja ringlussesuunamisel ning taanlastel ei tundu käivat üle mõistuse, kui olud muutuvad, mõni tehas juurde tehakse ja tänu sellele sortimistingimused ka pisut muutuvad.