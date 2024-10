Hando Sutter toetab minister Keldo ettepanekut: tööandjad on aastaid oodanud välistööjõudu juurde

«Vajalike oskustega töötajate puudus on olnud Eesti ettevõtete üks suuremaid arengupidureid. Tööandjad on oodanud aastaid oma aja ära elanud sisserändekvoodi reeglite muutmist,» rõhutas Eesti Tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter. «See oleks samm edasi töötajate puuduse kriisi leevendamiseks. Valitsus on nimetanud Eesti konkurentsivõime kasvatamise üheks oma prioriteediks ja vajalike oskustega töötajate tagamine tööturul on konkurentsivõime kasvatamiseks kriitiline tegur.»

Arvestades, et tööturult jääb igal aastal puudu kuni 6000 inimest, eelistavad Tööandjad siiski, et riik suurendaks Eesti ettevõtetes töötamiseks sisserände piirarvu täiendavate tingimusteta. See annaks ettevõtjaile investeerimiskindluse, et on ka töötajaid plaanide ellu viimiseks.