Swedbank: hinnad on Eestis viimasel ajal langenud

Vaatamata sellele on turuootused Euroopa Keskpanga intressimäära kärpe kohta juba oktoobris tõusnud 90%ni. Veel möödunud nädalal oli see 40%. Seega on suurenenud tõenäosus, et keskpank vähendab intressimäärasid sel aastal veel kaks korda. Euribor langeb kiiresti ja ka turuootused on euribori kohta üha madalamale langenud. 6 kuu euribor on möödunud aasta oktoobrisse jäänud tipust (4,1%) tulnud allapoole juba enam kui protsendipunkti võrra ehk 3,1 protsendini. Futuurid näitavad aga selle aasta lõpuks veel 0,4 protsendipunkti võrra langust.