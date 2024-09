MIS LUBATUD JUPITERILE Mis on vahet Mari-Liisil ja Jaak Roosaarel?

Mari-Liis on ettevõtlik noor naine, kes otsustas hakata pakkuma eraisikutele väikelaene. Nagu on paljud seda teinud enne ja pärast teda ohtrates Facebooki gruppides. Nõudlus taolise teenuse järele on suur, sest tundub, et inimesi, kes ei saa pankasest isegi väikelaenu, on omajagu. Mari-Liis tegi kodulehe, suutis välja anda mõned laenud ja sai kohe Finantsinspektsioonilt järelpärimise oma tegevuse kohta. Saanud vastused, pani inspektsioon üles hoiatusteate, et Mari-Liis väljastab tegevusloata krediiti.