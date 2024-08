Kuidas esmapilgul süütu kõrvaläri muutus tervishoiutöötaja jaoks bürokraatiapõrguks

Mari-Liis on hästi põhjalik ning tegi enne laenude andmist ära korraliku kodutöö. Ta teadis, et tarbijale laenu andes on vaja inspektsioonilt taotleda tegevusluba. Seadus on siinkohal ühemõtteline – tegevuslaota laenu andes riskib laenuandja kriminaalkaristusega ja vastutustundetult laenates intressidest ilma jäämisega. Samas viitas Mari-Liis finantsinspektsiooni enda tõlgendusele, et tegevusluba on vaja juhul, kui tarbijakrediidi andmine on muutunud eraisiku peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Tegevusloa taotlemiseks tuleb eraisikul asutada äriühing. Mari-Liisil seda polnud plaanis teha, kuna tema sõnul polnud tal kavatsustki muuta see enda põhitegevuseks.