Viljar Arakas majanduskasvu võlukepist: vinguge vähem, tehke rohkem

«Ainuke asi, millega on halvasti, on hoiak,» ütles Arakas.

Kevadel ütles Arakas konverentsil «Tuulelohe Lend 2024», et a ei näe Eesti ettevõtjatel sellist ambitsioonikust, nagu on leedukatel.

Arakas sõnas, et kui Leedu ettevõtjatel on tohutu ambitsioon maailma vallutada, siis Eestis ta seda ei näe. «Eesti ettevõtja näeb kõike liialt tumedalt ja muretseb liiga palju, kuid ka halvas on alati midagi head,» rääkis ta.