Viljar Arakas: Eestile oleks vaja üht olümpiavõitu

Majanduskonverentsi paneeldiskussioonis «Kui konkurentsivõimeline on Eesti majandus?» ütles Arakas, et kui Leedu ettevõtjatel on tohutu ambitsioon maailma vallutada, siis Eestis ta seda ei näe. «Eesti ettevõtja näeb kõike liialt tumedalt ja muretseb liialt palju, kuid ka halvas on alati midagi head,» rääkis ta.