Olerexi esindaja vastulauseks Terminalile: me pole riigiabi saanud ega ka taotlenud

«Seda, et Olerexile ei ole riigiabi antud, on Terminalile korduvalt selgitanud ka maksu- ja tolliamet ning keskkonnaamet. Samuti ei näe Eesti ega Euroopa Liidu õigus kütuse tarnijatele ette Terminali poolt taotletud kohustusi,» selgitas Nääs.

«Terminali järjekordne taotlus Euroopa Komisjonile ja selle levitamine meedias ei üllata ilmselt enam kedagi. Terminal on juba üle aasta visanud Olerexi kasu ja turuosaliste kahju kohta õhku suvalisi ja ajas muutuvaid väiteid. Nende väidete ebaõiguse tuvastamiseks ja ümberlükkamiseks on Olerex juba pidanud Terminali vastu kohtusse pöörduma ning on ette valmistamas ka teist sellekohast hagi. Terminal ja tema esindajad on oma põhjendamatute masskaebamistega kaotanud igasuguse tõsiseltvõetavuse,» teatas Nääs.