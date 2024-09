Perefirma kaebas Eesti kütuseturu pärast Euroopa Komisjonile

ASi Terminal kaebuse kohaselt on Eesti riik andnud ebaseaduslikku riigiabi ASile Olerex, võimaldades sel vältida kütusemüügil biokohustuse nõude täitmist mitme aasta jooksul. See kahjustab nii Euroopa Liidu eesmärki liikuda keskkonnasõbralikuma transpordi suunas kui ka moonutab konkurentsi turul.

«Olerexi saadud eelis biokohustuse nõude mittetäitmisel on otseselt mõjutanud konkurentsiolukorda kütuseturul ning samuti on seeläbi kannatada saanud tarbijad. Eesti kütuseturg tuleb korrastada ja kõik turuosalised peavad tegutsema seaduseid järgides – siin tuleb riigil ennast lõpuks kehtestada ja kõiki turuosalisi võrdselt kohelda. Lisaks on õiglane ausatele ettevõtetele turupettuste tõttu tekitatud kahju hüvitamine,» lausus ASi Terminal juhatuse liige Raido Raudsepp.