Läti valitsus otsustas Air Balticu viia veel tänavu börsile

Air Baltic jäi tänavu esimesel poolaastal 88,8 miljoni euroga kahjumisse. Aur Balticu juht Martin Gauss ütles eelmisel nädalal intervjuus Postimehele, et börsile minekut aitaks ettevõtet. «Meil on 1,3 miljardi euro suurune võlg, mis tuleneb sellest, et meil ei olnud firmas omakapitali – aga see probleem laheneb ära, kui me saame börsil [aktsiatega] raha kaasata,» sõnas Gauss.