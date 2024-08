Ettevõtja Planet42 raskustest: Aafrika klientidel on Euroopaga võrreldes nõrgem maksedistsipliin

Planet42 ümber kuhjunud probleemide lõplikku ulatust saame hinnata alles aastate pärast, kuid mitmed Balti globaalse haardega ettevõtted on tõestanud, et Sahara-aluses Aafrikas võib saavutada edu, kui ettevõtte ärimudel on piisavalt läbi mõeldud, riskid hoolikalt ning läbipaistvalt juhitud ning rahastusmudel selge ja mitmekesine.