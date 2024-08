Michal Ligi palgamaksu ideest: otsuse teeb valitsus

«Tähtajalise laia julgeolekumaksu printsiip on katta kasvanud Eesti julgeolekukulutused nii, et kõik panustavad, nagu puudutab julgeolek kõiki ühtviisi. Rahandusministri ja -ministeeriumi töö on valmistada ette arvutused avaliku sektori kärbete tegemiseks ning julgeolekukulude katmiseks vajaliku tähtajalise julgeolekumaksu rakendamiseks,» ütles Michal ERR-ile.