Rahandusminister pakkus uue maksu asemel välja teise maksutõusu

Kui eraisikutega on asi lihtne ja kahe protsendiga hakatakse praeguste plaanide kohaselt maksustama kõiki tulusid ehk eraisikute jaoks tõuseb maksumäär 24 protsendi peale, siis ettevõtete poole peal on asi keerulisem. Eesti süsteemi kohaselt peab ettevõte maksma tulumaksu juhul, kui ta kasumit firmast välja viib.

Nn julgeolekumaksu raames soovisid sotsiaaldemokraadid, et maksustataks kogu kasumit: siin tekkis aga kohe küsimus, et mis asi see kasum täpsemalt on, kuidas seda maksustada ja kuidas kontrollida? Samuti tuleks asi lahendada avansilise tulumaksu korras, mis jällegi tekitab koormust nii ettevõtjatele kui ka riigiametnikele.