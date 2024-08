Peterson: Air Baltic peab rahaliselt mingil hetkel kokku kukkuma

«See ärimudel minu arvates ei ole õige, selline vanaaegne rahvusliku lennukompanii ärimudel, mis sellises mastaabis ei tasu ennast ära. Nagu meil oli Estonian Air, et püüti hästi laiaks vedada, et kui mastaabi efekt tekib, siis võib kasumit teenida Aga selleks läheb tükk aega ja selleks peab hästi palju investeerima. Põhimõtteliselt ei ole see kasumi projekt, vastukaaluks lätlastel on see argument, mis Eestiski võiks olla, et muidu sa siit maanurgast kuidagi välja ei saaks lennata,» lausus Peterson.