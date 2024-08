Tippjuhtide uuring: mehed juhtuvad juhiks, naised juhivad end juhiks

Praxise võrdsuspoliitika juht Mari-Liis Sepper: «Kuivõrd Eestis eeldatakse endiselt, et tippjuht on mees ning näeme, et naiste tõusmine juhtorganite tippu on täis takistusi, on teha veel omajagu tööd aegunud ja ebavõrdsust soosivate mõttemallide muutmisega. Ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel on siin keskne roll. Juhtide värbamisel tuleb tagada naistele ja meestele võrdsed võimalused. Võimalused on võrdsed siis, kui konkursid ja valikute tegemine on läbipaistvad ja õiglased. Kui tippjuht leitakse konkursita, siis tuleb helistada ka naistele, sest Eesti on täis kõrgelt haritud võimekaid naisi, kes samuti ootavad kõnet, mis nad juhiks teeks.»