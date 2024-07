Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) direktor Peeter Raudsepp rääkis teisipäeval värsket majanduse olukorra ülevaadet ja prognoosi tutvustades, et Eesti majanduse olukord on halb, kuid suund on paranemise poole.

Raudsepp rääkis, et toidukorv on viimastel aastatel kallinenud ning viimase aasta jooksul on hinnatõus olnud keskmiselt 0,2 protsenti. Samas on Eesti juba praegu kallis riik, kus elada, kuna palkade ja hindade suhtes oleme juba kallimad kui Rootsi ja natuke soodsamad kui Soome. «Liigume Euroopa viie kallima riigi suunas,» ütles ta.

«Euroopa Liidu keskmisega võrreldes oleme toiduainete hinnatasemelt 109 protsenti, Soome 110, Rootsi 105 protsenti. Ehk oleme praktiliselt Soomega samal tasemel ja kuulume Euroopa top 10 riikide hulka,» täpsustas Raudsepp. Riiete ja jalanõude hinnas poolelt on seis veelgi nukram. Seal oleme me suisa Euroopa top 3 seas, lisas ta.

Hansson: Eesti hinnatõus on umbes sama, mis Euroopas keskmiselt

Ardo Hansson Raudsepa väidetega ei nõustu. «EKI esitatud andmete tõlgendus ei vasta tõele. Kõige värskemate Eurostati andmete põhjal oli Eesti mullune hinnatase 2,1 protsenti alla ELi keskmise. Euroopas (koos Šveitsi, Islandi ja Norraga) olime 15. kohal. Puhtalt ELi vaates olime 12. kohal,» teatas Hansson.

«Euroopa viiendale kohale jõudmiseks peaks meie hinnatase kasvama veel 37 protsenti kiiremini kui Luksemburgis. EL viiendale kohale jõudmiseks peaks see kasvama 21 protsenti kiiremini kui Hollandis. Praeguse 2,5-protsendise inflatsiooni juures (mis on umbes sama kiire kui EL-s keskmiselt) ei ole seda mitte kuidagi oodata, ka siis mitte, kui lisanduvad julgeolekumaksud,» selgitas ta.

Andmete põhjal Eesti on hinnataseme poolest Euroopas hetkel 15. kohal. Soome on seitsmendal, Holland kaheksandal ja Rootsi 10. kohal. Viis kalleimat Euroopa riiki on Šveits, Island, Taani, Iirimaa ja Luksemburg.

Ardo Hansson oli aastatel 2012-2019 Eesti Panga president.