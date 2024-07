Kiisler: riik peab oma mõnuelu ära lõpetama!

Parempoolsete erakonda kuuluv poliitik Siim Valmar Kiisler ütles Vikerraadio hommikuprogrammis, et Eesti probleem on see, et meil kiputakse uuringuid tellima nendelt, kes mingi valdkonnaga väga tegelevad. «Aga need, kes tegelevad mõne teatud valdkonnaga, neil kipuvad olema seal valdkonnas kas mingid materiaalsed huvid või ideoloogiliselt tugev kallutatus. Seda võime erinevates valdkondades… näiteks keskkonnavaldkonnas näha, et tellitakse näiteks uuring energeetikavaldkonnas ja selgelt on näha, et tulemused on kaldu ühe elektritootmise viisi poole ja samas mingit teist elektritootmise tehnoloogiat välistades. Väga tavaline on keskkonnavaldkonnas see, et uuringu tulemusena selgub, et tuleb teha veel väga palju keskkonnamõjude hindamisi, väga palju uurimisi. Ja kes neid uurimisi läbi viivad? Loomulikult jälle needsamad inimesed, kes nõuavad, et neid uuringuid muudkui tehtaks – et siis ise toodavad endale tööd juurde,» rääkis Kiisler.